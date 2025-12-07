Lealtad mutua para Fuerza Régida

En este 2025, marcado en Estados Unidos por las redadas del ICE que mantuvieron en vilo a miles de migrantes, hubo quienes, por amor a la música, decidieron no esconderse.

Muchos fans del grupo musical Fuerza Régida, así como de otras agrupaciones de música mexicana, sortearon la incertidumbre de moverse incluso entre estados de ese país para alcanzar los conciertos de la banda.

Para el grupo, esa presencia en las gradas los marcó profundamente. “Sin miedo, la gente siguió yendo a nuestros conciertos, apoyando a la banda”, dice, tan agradecido como sorprendido, el guitarrista Khrystian Ramos.

Ese respaldo tuvo un eco con la campaña Unidos: Hace la Fuerza, en la que la banda donó el 100 % de las ganancias de una línea especial de gorras y mercancía.