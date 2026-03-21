Lectura interactiva en Caleidoscopio

Este 21 de marzo, el escritor y acuarelista Samuel Chan Miles presentará la lectura interactiva “Desde mi ronco pecho. EPOC”, a partir de las 18:00 horas, en las instalaciones de Caleidoscopio Galería Taller, en Tuxtla Gutiérrez.

En entrevista, destacó que esta actividad se lleva a cabo justo un año después de su primera edición. Indicó que consiste en presentar textos de su autoría, mientras el público interviene en las lecturas, para finalizar con una creación colectiva.

Detalló que en este evento el público canta y ríe, por lo que durante las sesiones se puede ver de todo un poco. Los escritos han sido pensados para ser leídos en voz alta y ante un público.

Segunda edición

Samuel Chan, quien desde hace varios años se ha dedicado al arte, ya sea como actor, tallerista o promotor cultural, compartió que hace doce meses presentó “Desde mi ronco pecho, versión 1”, que consistió en presentar una serie de textos creados desde el duelo.

Sin embargo, para la segunda edición y después de un proceso de acompañamiento, en esta nueva versión EPOC hay una perspectiva mucho más cariñosa de este proyecto.

Reiterando la invitación, Samuel dijo que puede asistir cualquier persona sin ninguna preparación o lectura previa, ya que durante la dinámica se brindan todas las instrucciones. “Por ejemplo, en el primer segmento cantamos todos juntos. Les hago la señal para que cantemos, mientras que en otro momento les pido que me dejen notitas que luego se leen entre todos”, adelantó.

Sobre otros proyectos, informó que en Casa Fábregas está impartiendo talleres de acuarela dirigidos a diversos sectores interesados en explorar su faceta creativa.