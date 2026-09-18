Legado de Martha Graham, a las aulas

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en colaboración con Contenidos Artísticos, empresa cultural fundada y dirigida por Cristina Vázquez, presentan el programa académico que ofrecerá Martha Graham Dance Company los días 21 y 22 de octubre de 2026, como parte de su visita a México. Esta iniciativa contempla clases magistrales para docentes, bailarines profesionales y estudiantes de niveles intermedio y avanzado, así como un conversatorio sobre el legado de Martha Graham.

“Un legado artístico permanece vivo cuando se transmite y dialoga con nuevas generaciones. El encuentro con la Martha Graham Dance Company llevará una tradición fundamental de la danza moderna del escenario a las aulas, para enriquecer la formación de estudiantes, docentes y profesionales de México”, señaló la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

Propósito

El programa busca propiciar el intercambio artístico y pedagógico con integrantes de esta agrupación, que en 2026 celebra un siglo de trayectoria desde su creación en Nueva York por Martha Graham, una de las figuras fundamentales de la danza moderna.

Como parte de la colaboración entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Inbal, y Contenidos Artísticos, el programa académico cuenta con el apoyo de Fomento Educacional A. C. (FEAC) y Scouting Dance México para llevar a cabo de las actividades de formación e intercambio que lo integran.

FEAC, bajo la dirección ejecutiva de Victoria Finny, es una organización sin fines de lucro que desde hace casi seis décadas financia proyectos orientados a fortalecer el intercambio educativo y cultural entre México y Estados Unidos.

Por su parte, Scouting Dance, proyecto dedicado a generar oportunidades educativas y laborales para bailarines de diversas disciplinas y niveles, apoyará la estancia en el país de integrantes de la Martha Graham Dance Company durante el desarrollo de las actividades académicas.

Método

“La técnica Graham ha sido un pilar de la educación dancística y ha contribuido de manera fundamental al desarrollo de la danza contemporánea en México, por lo que es importante mantener vivo el legado histórico de la relación entre México y la obra de Martha Graham”, señaló Monica Montaño, codirectora de Scouting Dance y quien encabeza la curaduría y logística del programa académico.

Luego de las dos funciones que la Compañía de Danza Martha Graham ofrecerá el 20 de octubre de 2026 en el Palacio de Bellas Artes, su presencia en México continuará con actividades de formación, diálogo e intercambio profesional.

El programa académico comenzará el miércoles 21 de octubre, de 10 a 12 horas, con una clase dirigida a bailarines de la Compañía Nacional de Danza y del Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac), con el propósito de fortalecer el intercambio artístico y pedagógico entre la agrupación estadounidense y los profesionales de la danza en México.

Ese mismo día, a las 13:00 horas, se llevará a cabo el conversatorio con Janet Eilber, directora artística de la compañía, en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Eilber ha encabezado esta agrupación durante más de dos décadas; anteriormente fue integrante de ella como bailarina y trabajó estrechamente con Martha Graham durante casi 10 años. La entrada será libre.

El programa también contempla la clase Metodología de Enseñanza de la Técnica Graham, dirigida a docentes de danza en activo, que será impartida por Blakeley White-McGuire, directora de ensayos de la compañía. Asimismo, se ofrecerán clases magistrales de técnica y repertorio Graham para estudiantes de niveles intermedio y avanzado, a cargo de Ane Arrieta y Antonio Leone, integrantes de la agrupación.