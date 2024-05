Andrea Legarreta desmintió las versiones de una presunta discusión entre Galilea Montijo y Andrea Escalona en los camerinos de Televisa durante la transmisión del programa Hoy.

Aunque la mayoría de los presentadores de la emisión no han declarado al respecto, Legarreta no pudo evadir los cuestionamientos. “No sé de qué me están hablando. En ningún momento he visto u oído discusiones. Nosotros generalmente estamos ahí compartiendo con ellas, entonces mejor pregúntenles a ellas porque yo sinceramente no vi nada”, expresó.

La conductora también cuestionó a quienes difunden estas noticias en redes sociales, desafiándolos a mostrar pruebas. “A mí esa gente que sale a decir ‘tenemos un video, tenemos pruebas’… Sáquenlas, saquen las pruebas, saquen sus videos y entonces hablamos porque es muy fácil decir”, declaró.

Además, recalcó que si ella o alguno de sus compañeros se viera involucrado en una controversia como esta, no pasaría a mayores, porque nadie está exento de cometer un error.