Andrea Legarreta anunció su rompimiento con Erik Rubín en 2023 tras más de 20 años de matrimonio. Aunque en ese momento ambos aseguraron que su romance concluyó en buenos términos, no han parado de encabezar titulares por sus constantes convivencias familiares.

Bajo este contexto, la conductora de Hoy aclaró algunas incógnitas que giran en torno al tipo de relación que mantiene con el exintegrante de Timbiriche; aclaró que todavía no se siente preparada emocionalmente para comenzar un nuevo noviazgo, pero aseguró que no está cerrada a la posibilidad. “No estoy lista para intentarlo de nuevo. La verdad es que también he tenido una racha de tiempos duros, en donde lo que quiero es estar aprovechando a mis hijas, a mi padre, a mi familia, a mi trabajo, mis amigos; salgo más con ellos. No estoy lista, no sé qué me traiga la vida, no estoy cerrada tampoco, pero no es algo que hoy por hoy necesite”, dijo en un encuentro con medios.

Según Andrea Legarreta, persiste su cercanía con Erik Rubín tanto por sus dos hijas en común, como por sus sentimientos, pues aunque ya no son pareja, siguen queriéndose mucho. “Somos familia y siempre vamos a ser familia. Hay un amor importante... Yo creo que también, cuando viviste tantas cosas y hay una historia de tantos momentos también difíciles, otros muy bellos, la verdad es que te quedas con una unión para siempre de familia”, considera.

Sin embargo, descartó temporalmente la posibilidad de retomar su romance: “Hay una convivencia bonita, pero hoy por hoy creo que tampoco estamos listos, si existiera la posibilidad, para retomar una relación de pareja”. En ese mismo encuentro con medios, la conductora aseguró que le dolería ver a su todavía esposo (porque no han firmado su divorcio) con otra pareja. No obstante, aclaró que su principal preocupación sería que el cantante sea amado y respetado. “Probablemente sí. Más que dolor, quizás esta preocupación de que esa persona que quieres tanto esté con alguien valioso, alguien que lo valore, lo trate bien, que los dos se respeten se hagan felices, pero eso ya no es mi asunto”, dijo.

“Los dos merecemos que si en algún momento tenemos una historia nueva con alguien, desearnos lo mejor lo uno para el otro. Creo que eso es lo más sano”, finalizó.