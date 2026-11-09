Legarreta y Adame irán a tribunales

La polémica entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame llegó hasta los tribunales. El actor confirmó que recibió una notificación relacionada con una demanda presentada por la conductora de Hoy, luego de las declaraciones que hizo años atrás sobre la paternidad de Mía Rubín.

Adame reveló que fue notificado del procedimiento hace tres semanas y que incluso acudió a un tribunal para conocer los señalamientos en su contra.

Da la cara

El también DJ, aseguró que está dispuesto a ofrecer una disculpa pública y llegar a un acuerdo mediante la conciliación. Sin embargo, explicó Adame que la representación legal de Legarreta exige una reparación del daño, por lo que el pleito todavía está lejos de resolverse. “Yo dije ‘lo que pida la dama’. La abogada (de Andrea Legarreta) quiere la reparación del daño”, declaró el polémico actor.