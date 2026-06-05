Leire Martínez emociona a México

La cantante española Leire Martínez regresó a los escenarios mexicanos con una emotiva presentación en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, donde compartió canciones de su nueva etapa como solista y recordó algunos de los éxitos que marcaron su trayectoria junto a La Oreja de Van Gogh.

Durante el concierto, Leire habló sobre la inspiración detrás de su álbum Historias de aquella niña, explicando que nació de reflexiones sobre los cambios que ocurren cuando una persona deja atrás una etapa importante de su vida. Aunque no mencionó directamente a la agrupación española, muchos asistentes interpretaron sus palabras como una referencia a su salida de la banda en 2024.

La artista también agradeció el apoyo de quienes la acompañaron durante casi dos décadas como vocalista de La Oreja de Van Gogh y dedicó la canción Aquí estoy a sus seguidores, provocando uno de los momentos más emotivos de la noche. Además de presentar su nuevo material, Leire interpretó temas clásicos como “Jueves”, “La playa” y “Puedes contar conmigo”, canciones que despertaron la nostalgia y fueron coreadas por el público.

Más allá de la música, la cantante aprovechó el escenario para pronunciarse contra la violencia de género y los feminicidios, haciendo un llamado a construir una sociedad más justa e igualitaria.

Tras su exitoso paso por la capital mexicana, Leire continuará con Aquella Niña Tour, que recorrerá diversas ciudades del país, entre ellas Querétaro, Puebla, Veracruz, Monterrey, Cancún y Mérida.