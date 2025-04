Lele Pons no perdona indiscreción

Lele Pons no invitó a la influencer, modelo y cantante mexicana Erubey de Anda a la revelación de sexo de su bebé. La actriz venezolana, quien tenía una sólida amistad con Erubey, la omitió de la lista luego del distanciamiento que tuvieron por una indiscreción de la mexicana que molestó mucho a Lele.

Cuando ambas participaron en el reality show La casa de los famosos All Stars, transmitido por Telemundo, Erubey cometió la indiscreción de revelar que Lele Pons estaba embarazada, cuando ella aún no lo había hecho público.

Esta situación dañó la buena amistad que tenían, Lele dejó de seguirla en redes sociales y ahora, con la fiesta que se armó para revelar el sexo del bebé, no fue invitada y los cibernautas la han saturado con comentarios, por lo que Erubey pidió encarecidamente que dejaran de mandarle odio porque no estaba pasando por un buen momento.

Reconoció haber cometido un error; sin embargo, dijo, no lo hizo con mala intención y reiteró lo mucho que quiere Lele Pons. “Por favor, ya no me diga nada de la revelación, en estos momentos no estoy bien, y de verdad me duele todo lo que me están diciendo, y esta situación porque yo la quiero y me duele mucho. Yo sé que la regué, pero todos cometemos errores y nunca lo hice con malas intenciones”, se lee en su mensaje.