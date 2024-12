Lenny Kravitz: supremacía eléctrica

El músico Lenny Kravitz está de vuelta en CDMX, un lugar del planeta en el que se le ha visto caminar por sus calles, donde la estrella de rock se siente cómoda. “Me gusta mucho estar aquí, la arquitectura sobre todo. Amo venir porque lo encuentro muy hermoso y, sobre todo, inspirador”, dijo Lenny en una conferencia que ofreció en marzo pasado, donde promovió su disco más reciente, Blue Electric Light.

En esa charla con los medios, Lenny habló un poco sobre “Human”, uno de los sencillos de este material. “Es una canción que habla de ser auténticos, de seguir tu camino y experimentar. Dios nos da un camino, pero, a veces, queremos el de los demás. Somos poderosos y lo que nos hace mejores es andar por la vida siendo originales y caminando con honestidad”, reflexionó el autor de “Fly away”.

En marzo pasado, ya muy cerca de llegar a los 60 años, Lenny se viralizó al pasar a un puesto de hamburguesas callejeras, tomarse fotos con los que atendían, en un acto que se consideró de humildad.

El dato

Sex symbol: A sus 60 años, el compositor se mantiene en forma, lo que lo ha convertido en todo un símbolo sexual ante sus fans.

En cine: El también actor ha participado en películas como Los juegos del hambre: en llamas (2012), junto a Jennifer Lawrence.

Encuentros: Ha colaborado con artistas como Madonna, Slash, Aerosmith, Jay-Z, N.E.R.D, Mick Jagger, P. Diddy y Alicia Keys. En 2003, Metallica hizo su versión de “Are you gonna go my way”, original de Kravitz.

Nude: En un show en Estocolmo, Lenny se sentó en cuclillas y se rompieron sus pantalones, dejando expuestos sus genitales.