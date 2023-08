Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están muy felices por la llegada de su primer hijo. Aunque al principio no revelaron muchos detalles sobre el embarazo, poco a poco, la pareja se ha abierto más con sus seguidores.

Cynthia finalmente reveló la posible fecha de nacimiento de León, y estamos a pocos días de su llegada al mundo. A través de su cuenta de Instagram, realizó una dinámica de preguntas y respuestas, donde la mayoría cuestionó sobre la llegada del bebé. “¿Antes del 15 de agosto, qué día creen que nazca? No tengo fecha programada, estoy esperando que él decida el día”, señaló.

También indicó que se quedará en la ciudad junto a su familia, ya que su esposo está terminando su gira y ella no puede estar sola. “Ya tenemos lista la maleta de Leoncito y también la mía. Si quieren, cuando vaya, se los compartiré. Hoy me tocó quedarme con mis papás también, porque ya no me puedo quedar sola. Además, gracias a ustedes que me escribieron, me enteré de que es buena suerte que el bebé salga vestido de amarillo, así que ya le conseguí un trajecito amarillo y de ese color saldrá”, dijo visiblemente emocionada.

En medio de la emoción y la expectativa, reveló que el nacimiento de León marcará un momento trascendental en su vida. Planea regresar a la pantalla chica después de unos meses de disfrutar la maternidad. “Regresar a la tele, sí claro, súper sí. O sea, ahorita estoy a días de ser mamá, así que es un poco apresurado hablar de un proyecto, pero sí me encantaría regresar a conducir, me encantaría regresar a actuar”, expresó.

Carlos Rivera, por su parte, también ha mostrado su entusiasmo ante la próxima llegada de su primer hijo. Ha compartido momentos especiales junto a Cynthia en redes sociales y ha manifestado su amor y emoción por ser padre. La pareja ha recibido cálidos mensajes de felicitación y buenos deseos de parte de sus seguidores y colegas del mundo del entretenimiento. Están ansiosos por conocer a su pequeño y comenzar esta nueva etapa en sus vidas.