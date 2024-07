León Larregui lo dice sin cortapisas: la música le ha salvado la vida en momentos difíciles. El miembro fundador y voz de la banda Zoé explica en entrevista que las canciones que ha compuesto lo ayudaron a salir del abuso de sustancias y de episodios de depresión, sobre todo las canciones que el público abraza, como “Brillas” y “Locos”.

“Al componer temas que me sanan a mí y a la gente me doy cuenta de que es por lo que yo vivo para sublimar el dolor, amplificar la belleza y poderla compartir”, describe.

León no cree en un dios o una figura divina, tampoco en ningún dogma, pero sí en que existe algo más allá de lo tangible, algo etéreo que lo sana cuando compone o sube al escenario. “La música me ha salvado la vida. Como otras profesiones que involucran a las artes, de repente se convierte en un acto meditativo, te pone en este silencio en el que empiezas a comunicarte con ciertas fuerzas. Y sí he tenido momentos de comunicarme con esta esencia que me ayuda a sanar”, afirma.

Esta idea vuelve a ser trascendente ahora que León afronta el duelo por su reciente divorcio con quien fuera su esposa durante tres años, Margaret Turck, madre de su hijo Lucian, de 10 años.

“Ha sido muy difícil, tuve que hacer música para salir adelante. Cada día hay canciones especiales o que tienen esa nota que tiene que ver con sanar algo. Ni siquiera quería componer, pero fue necesario”, asegura el cantante, quien prepara un disco nuevo como solista.