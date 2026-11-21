“El que nada debe, nada teme”, expresó Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, durante un encuentro con los medios en el que pidió que dejaran de involucrarlo en las polémicas de su familia.

El intérprete fue distinguido como embajador del tercer Congreso Mundial del Mariachi, en la Ciudad de México, durante el fin de semana. Antes de subir al escenario, pidió a los medios que le hicieran “preguntas bonitas”, pues aseguró que desde hace tres años ha tenido que responder cuestionamientos sobre las controversias e incluso ha enfrentado insultos. “Yo estoy haciendo un esfuerzo constante y consciente con mi nuevo equipo de trabajo de decir eso es antes, esto es ahora. Yo vengo a trabajar”, dijo.

Estirpe

El cantante, quien suma más de una década de trayectoria, también expresó sentirse orgulloso de la familia de la que proviene y aseguró que las controversias pasarán. “También por ser Aguilar tengo reconocimiento en el mundo charro y en el mundo del mariachi”, compartió.

Aguilar también habló de la buena relación que mantiene con Christian Nodal, esposo de su hermana Ángela, pues ambos se tatuaron el logo de su más reciente álbum, Esquina 22, lanzado el 5 de noviembre. Reveló que colaboraron y escribieron juntos el tema “¿A quién voy a culpar?”. La decisión de tatuarse surgió durante el estreno del proyecto, cuando Leonardo celebraba con sus amigos y Christian también se encontraba ahí, acompañado de su tatuador.