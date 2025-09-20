Leonardo DiCaprio promueve su filme

Cientos de fans aguardaban tras las vallas con carteles que recordaban distintas etapas del actor Leonardo DiCaprio: desde Titanic hasta Once upon a time in Hollywood, pasando por el nuevo título que lo trae a México, Una batalla tras otra.

El calor no dio tregua. Y, aun así, decenas de personas esperaron en el Parque Toreo Central, en Naucalpan, (poniente de la Ciudad de México) donde se montó la alfombra roja circular que permitió que muchos pudieran verlo de cerca.

A medida que avanzaba la tarde, los abanicos improvisados y las botellas de agua distribuidas por el staff se volvieron indispensables. Entre el público ondeaba una bandera de México, y aunque eran minoría, se alcanzaban a ver carteles dedicados al actor Benicio del Toro. Minutos antes de las 19:00 horas, los conductores Javier Ibarreche y Lety Sahagún arrancaron el evento. La emoción no se pudo ocultar.

El bullicio se transformó en gritos cuando Leonardo DiCaprio, acompañado de Benicio del Toro y Chase Infiniti, descendió por las escaleras eléctricas para, sin rodeos, acercarse a los impacientes fans más cercanos para firmar autógrafos, tomarse fotos y repartir sonrisas.

A la par, el director Paul Thomas Anderson se unió a la celebración y la actriz Teyana Taylor envió un video disculpándose por no asistir.

No era solo un despliegue de glamour, también había un trasfondo poderoso: el estreno de Una batalla tras otra, un drama cómico de acción inspirado en la novela Vineland de Thomas Pynchon.

La cinta, ambientada en los 80, sigue a Bob (DiCaprio), un exradical venido a menos que entre cigarros y tragos debe enfrentar la misión más difícil: rescatar a su hija adolescente secuestrada.

Entre persecuciones, violencia y sátira, la película refleja la resistencia de grupos marginados frente a un poder estatal opresivo.