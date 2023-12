Leonardo García sigue insistiendo que sufrió un fraude inmobiliario y es por eso que fue despojado de su departamento en Polanco. El actor compartió por medio de sus historias de Instagram que había sido desalojado de su lujoso departamento en el que vive en la Ciudad de México. Señaló que unos hombres, que al parecer eran policías, rompieron la puerta de su vivienda y entraron.

García explicó que sacaron sus pertenencias por aparentemente no haber pagado cinco millones de pesos, algo que dice que es falso, ya que él compró el inmueble por medio de un crédito y no está rentándolo.

“Es una situación medio larga, se podría decir, de un fraude inmobiliario en donde yo había dado el 65 %, y mis vecinos también, y no cumplió la inmobiliaria. De alguna forma, ellos se agarraron y me están pidiendo el desalojo, y después se lo van a pedir a mis otros vecinos. Esto se tiene que decidir en el juicio y me desalojaron”, contó.

El famoso y sus vecinos contrataron un abogado tiempo antes de que los desalojaran, ya que él no es el único que se ha quejado de las irregularidades.