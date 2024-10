El actor Leonardo García, hijo del fallecido Andrés García, se encuentra en rehabilitación tras violentar a su novia Flaminia Villagrán, la cirujana plástica con la que tenía una relación hace más de un año.

La especialista estética, mamá de tres hijos, solía compartir fotos y videos con Leonardo, además conoció al actor Andrés García, y en redes aplaudían la pareja que hacía con el actor de 51 años, quien de acuerdo con su colega Rodrigo Vidal, lleva varias semanas en rehabilitación.

En entrevista con Ventaneando, confirmó que Leonardo García se encuentra desde hace varias semanas en un centro de rehabilitación de Morelos tras agredir físicamente a su ahora exnovia Flaminia.

García, colega, amigo y quien forma parte de su agencia de representación artística de Vidal, no ha dado una declaración sobre lo ocurrido, es por ello que la agencia no se ha pronunciado, aunque saben que pasó por una situación personal delicada. “Sabemos que ocurrió un asunto muy personal, somos bien respetuosos, si no estás bien como ser humano, tu centro, tu energía, tus emociones, estable y sano mentalmente, espiritualmente, energéticamente, sano en todo, no la vas a armar en el trabajo ni en nada”, expresó Rodrigo. Admitió que por el momento cada quién está sanando lo que tiene que sanar.

Tras la muerte de Andrés García, Leonardo confesó que sufrió depresión por la muerte de su padre y por la pérdida de su casa en la Ciudad de México, donde protagonizó un escándalo con la inmobiliaria que lo acusó de fraude.