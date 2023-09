A cinco meses del fallecimiento de Andrés García, mucho es lo que se ha dicho con respecto a su herencia. El pasado mes de junio se llevó a cabo la lectura de su testamento; sin embargo dejó inconformes a los hijos mayores del actor, Leonardo y Andrés García Jr.

Ante ello, Leonardo reveló que impugnará el testamento de su padre, luego de que este señalara que Andrés López Portillo, hijo de su viuda y albacea, Margarita Portillo, le “robó” unas propiedades a su padre que él le pidió vender en su momento y que, de acuerdo con la versión de Leonardo, ese dinero de las ventas nunca lo recibió su padre. “Mi papá me pidió que lo dijera. Me dijo ‘este muchacho (López Portillo) no me ha contestado y ya vendió otra de las propiedades’. Le dije ‘¿pero tú qué quieres que yo haga, jefe?’. Me contestó ‘ve a los medios y di lo que yo te estoy diciendo’. Y eso fue lo que yo hice”, explicó.

Asimismo, Leonardo advierte que su padre sí le regaló algunas propiedades a su hijastro, las cuales no incluyen su famosa casa conocida como el Castillo. “Una (propiedad) se la regaló en vida, me consta, pero el Castillo me dijo que no, que ese era dinero de él y que no le había contestado el teléfono en dos meses y no le había dado el dinero”, señaló.

Respecto a impugnar el testamento Leonardo acotó: “En esas andan, en ese tipo de cosas yo me mantengo al margen, no me gusta hacer chismes, yo soy un actor, he trabajado toda mi vida y no me caracterizo por hacer escándalos”.