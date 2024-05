Leonardo García sufrió depresión

Ha pasado poco más de un año desde la muerte del actor Andrés García, pero, a pesar del tiempo transcurrido, la familia sigue atravesando por diversos problemas debido a su partida.

Hace unos días, Margarita Portillo, su viuda, reveló que no ha podido cumplir la última voluntad del famoso (depositar las cenizas en el mar) ya que no está preparada para dejarlo ir y ahora, su hijo, Leonardo García confesó que se sumió en una profunda depresión de la que apenas está saliendo.

En entrevista con el programa Venga la alegría, el actor de 51 años confesó que perder al hombre más importante de su vida el desalojó que enfrentó a finales del 2023, todo el mismo año, lo o llevaron a desarrollar problemas de salud mental. “Hay que levantarse, ni modo, a echarle para adelante, hay gente que no se levanta después de tantas cosas que llegan a pasar, pero bueno, aquí estamos otra vez”, dijo al programa de TV Azteca.

Aunque no especificó si recibió ayuda profesional, García sí explicó que fue gracias al apoyo de su novia y de sus amigos que pudo salir adelante, pero el proceso no resultó nada sencillo. “Costó trabajo, la verdad, sinceramente, mi pareja, mis amigos, son los que me dieron mucho apoyo”, agregó.

Respecto la batalla legal en contra de la inmobiliaria que lo desalojó de su casa, el histrión afirmó que por ahora no hay muchos detalles, pero está al pendiente de lo que pueda pasar. Recordemos que el hijo de Andrés García fue embargado por supuesta falta de pago en las mensualidades del departamento; sin embargo, él asegura que el inmueble tenía varias fallas. “Ahora sí estoy metido (en el proceso), ¿qué pasa?, que me confié y no estaba yo al tanto de las cosas, entonces mi consejo es, estén al tanto de todo”, indicó.

Incluso, afirmó que si no ha desistido del proceso es porque ahí invirtió todo el dinero que juntó en sus 22 años de carrera. “Son años de carrera, 22 años trabajando, y no es como que puedan decir ‘ah, heredó, o le regalaron’, no; fue con el dinero de todo mi trabajo de muchos años”, destacó.

A la par de esta situación, Leonardo también prepara un documental sobre la vida y obra de su famoso padre, el cual servirá para honrar su memoria; aunque no se conocen muchos detalles al respecto.