“Les Clowns” defiende calidad-precio

El Circo Atayde apuesta por rescatar el arte del clown con “Les Clowns”, un espectáculo familiar que reúne circo, danza, música y comedia blanca, pero también lanza un llamado para combatir la piratería que, asegura, afecta al circo mexicano.

“El buen circo sí está en peligro de extinción en México”, advirtió el productor Alfredo Atayde quien defendió la relación calidad-precio de “Les Clowns” frente a los circos “gratis”.

Explicó que, aunque muchas funciones no cobran entrada, el público termina pagando más por alimentos, bebidas y recuerdos, sin garantía sobre la calidad del espectáculo. En contraste, dice, su producción ofrece una experiencia profesional para toda la familia.

Propuesta

La puesta en escena nació en 2022 para reivindicar la figura del payaso como un artista. Sobre el escenario aparecen los tres clowns clásicos: BoBo (Iván Vega), el carablanca; Rulo (Raúl Zamora), el augusto; y Chaz (Fernando Hondall), quien alterna el personaje del trampa o vagabundo. “Ser payaso es un arte; no es pintarse la cara, decir una grosería o burlarse de la gente”, dice Atayde.

Además de los clowns, el espectáculo incluye trapecio, cuerda floja, malabares, danza, música e iluminación de última generación en una función de una hora con 50 minutos.

La temporada está anunciada hasta el 16 de agosto, aunque existe la posibilidad de que se extienda hasta el día 30. Para evitar fraudes y ubicar las funciones oficiales, el productor pidió consultar las redes de El Artista Invisible MX.