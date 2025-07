Leslie Gallardo sale de Master Chef

La edición actual de Master Chef Celebrity, que lleva como apellido Generaciones, ha renovado el gusto de la gente al confrontar a personas de distintas épocas, un gran acierto. Una de estas personalidades fue Leslie Gallardo, la decimotercera eliminada del reality show.

“Me llena el corazón saber que fui parte de este proyecto tan importante y que, sobre todo, me fue tan bien, porque la verdad es que al principio yo no me tenía nada de fe. Estoy contenta, estoy agradecida, estoy triste también, tengo muchos sentimientos encontrados porque, obviamente, me hubiera encantado llegar a la final, me quedé a nada”, dijo la influencer.

Leslie Gallardo comentó que, aunque muchos suelen decirlo al ser eliminados, ella realmente se siente como una ganadora. Aseguró que “gané amistades, un nuevo público, risas, aprendizaje y satisfacción personal”, dejando claro que obtuvo mucho más de lo que perdió durante su paso por Master Chef. “Solo no tuve un buen día en mi día de eliminación. Sé que quizás mis decisiones fueron las que no estuvieron al cien pro ciento bien, y lo acepto por completo y lo aprendo para la siguiente. A lo mejor no la siguiente de ‘Master Chef’, pero es algo”, explicó.

El secreto de esta temporada del reality show de cocina es la diversidad en sus integrantes, aunque la famosa aseguró que la clave para participar en él es tener la “disposición de aprender e ir con la disposición de enseñar”, aseguró. “Lo bonito de nuestro ‘Master Chef’ es que es Generaciones, y esa es la diferencia que nos caracteriza en este momento de los demás ‘Master Chef’ que han existido, que normalmente son solo ‘Celebrity’. En este momento, el que haya sido Generaciones y que podamos tener esta diversidad de edades, de pensamientos, de cultura, de todo, fue espectacular. ‘Master Chef’ ha sido el mejor ‘reality’ en el que he estado. Me encantaría repetir la experiencia 40 veces”, dijo con su peculiar sentido del humor.

Gallardo también recordó que no comenzó su carrera en televisión con este programa, ya que anteriormente había participado en Acapulco Shore y en La casa de los famosos, aunque aseguró que este camino la condujo a ser más madura y a tomar mejores decisiones.