La influencer, Leslie Gallardo, se convirtió en la segunda eliminada de La casa de los famosos de Telemundo, tras recibir el menor número de votos contra sus compañeros Carlos Gómez, Clovis Nienow y Gregorio Pernía, que formaban parte de los nominados de esta semana. “Ay sí, sí, sí, sí, sí”, fue lo primero que dijo Gallardo cuando Nacho Lozano pronunció su nombre y la destapaba como la siguiente expulsada.

La exparticipante de Acapulco Shore no ocultó su emoción por quedar fuera de la competencia; sin embargo mandó un último mensaje a sus amigas, entre ellas Alana y Maripily: “Diles a mis fuegos que las amo, que no se dejen de nadie, cuídalas, triunfa. Gracias Dios mío, público”. Incluso reveló sus deseos de abandonar la casa para poder regresar al lado de su novio Emilio Osorio.

“Estoy priorizando al amor de mi vida y a mí al tomar esta decisión. No lo estoy diciendo de dientes para afuera, respeten mi decisión. Estoy lista para regresar a los brazos de mi Emi, estoy lista para salir, me decepcionaría más regresar. Por favor, gente estoy feliz porque por primera vez he decidido priorizarme a mí”, manifestó.

Todavía siguen en la competencia: Alfredo Adame, Alana Lliteras, Lupillo Rivera, Rodrigo Romeh, Daniela Alexis, Fernando Lozada, Maripily Rivera, Thalí, entre otros famosos.