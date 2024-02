Manelyk González y Leslie Gallardo por fin se vieron las caras durante la gala de La casa de los famosos 4, y sí, hubo pelea. “Gata”, “patética” y “falsa” fueron algunos de los adjetivos con los que Manelyk calificó a su excompañera de Acapulco Shore. Asimismo, recalcó que el único mérito de la rubia es ser novia de Emilio Osorio, a quien, por cierto, también considera una persona irrelevante y sin talento.

Leslie fue invitada a la gala del reality show de la cadena Telemundo, donde enfrentó a Manelyk, quien a manera de bienvenida le dijo a la rubia. “Yo quiero darte una felicitación Leslie Gallardo, y que me ayuden con un fuerte aplauso, por favor, por ser la más odiada de toda Latinoamérica. ¡Bravo!”, recalcó con ironía.

Visiblemente molesta, Gallardo pidió la palabra para ponerle un alto a la influencer por todos los comentarios en su contra. “Yo nunca me he referido a ti faltándote al respeto con comentarios clasistas, que si bajé del cerro... Según yo, empezamos en el mismo lugar, en el mismo ‘reality’. Evidentemente no somos iguales, pero estoy muy orgullosa de venir de donde vengo”, señaló Leslie.

Continuó preguntándole a González quién se creía para insultar a su familia, es decir, a su suegra Niurka y a su novio Emilio. “¿Tu familia de dos meses?”, increpó Mane. La rubia respondió, evidenciando la soltería de su rival: “Sí, de dos meses, ¿tú tienes (familia)? No, ¿verdad? Sola como siempre”.