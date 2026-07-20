Leticia Calderón aclara malentendido

Leticia Calderón sufrió un momento de estrés hace seis años, cuando en pleno encuentro con los medios vio de lejos un gato, a quienes les tiene fobia, por lo que en aquel momento hizo un par de comentarios que fueron revividos ahora a propósito de las polémicas declaraciones de Pedro Sola sobre los perros.

La actriz decidió hacerles frente a los señalamientos en redes, ya que aquel momento de 2020 está siendo revivido y algunos la tachan de “matagatos” por comentar la advertencia que les hizo a sus hijos si se encontraba uno de estos felinos en Periférico. “Mis hijos saben que si vamos cruzando Periférico y veo un gato, no me importa que los atropelle”, expresó.

A terapia

Calderón confesó entonces que no les tenía miedo a los gatos, sino fobia, la cual ya estaba trabajando con especialistas. Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad que provoca un temor intenso, irracional y desproporcionado hacia un objeto, animal, lugar o situación que representa poco o ningún peligro real. Calderón también expresó entonces que ahora su perro la acompañaría. “Mañana traigo a mi Rottweiler, con la pena lo siento”, dijo sin quitarle la vista al gato. Leticia Calderón subió a su cuenta de Instagram una foto en donde se aprecia una mano tratando de acariciar a un gato, junto a la instantánea aclaró que lo que pasó hace años fue un malentendido, que no se refería a los gatos y confesó que ama a los animales aunque a algunos no los pueda tocar.

Fue enfática en decir que jamás le haría daño a nadie y se mostró partidaria a la no violencia animal. “Fue hace muchos años y fue un malentendido. No me refería a los gatos. Jamás le he hecho ni le haría daño a nadie. Amo a los animales, aunque a algunos no los pueda tocar”, se lee.

Sin embargo, varios cibernautas la han confrontado sobre sus palabras. “¿Un malentendido? ¿Cómo puede ser un malentendido tener la voluntad de atropellar un gato solo por el hecho de ser gato? Y de paso enseñarle eso a tus hijos”, fue uno de los comentarios.