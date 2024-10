La actriz Leticia Calderón generó alarma entre sus seguidores después de que el fin de semana publicara una fotografía en la que se le observa usando una máscara de oxígeno. La famosa acompañó la imagen con un mensaje que parecía alarmante: “Aun sintiéndome mal, estoy siguiendo mi plan alimenticio”.

Sus fanáticos no tardaron en escribir mensajes deseándole una pronta recuperación. “Que Dios te pase las manos sanadoras para que estés bien junto a tu hijo Luciano”. “Fuerza, Leti, eres una guerrera incansable”. “Las mejores vibras para tu mejoría”. “Que te recuperes pronto, ojitos lindos de Esmeralda”. “Orando por ti, preciosa”, fueron algunas de las reacciones. Si bien Calderón agradeció las muestras de afecto y aseguró que se sentía mucho mejor, ahora está aclarando cuál es su estado de salud.

En una entrevista con el programa de televisión De primera mano, Leticia comentó que, en esta temporada, se ha estado cuidando de forma rigurosa. Sin embargo, los cambios de clima no la han favorecido, lo que ha llevado a que enfrente problemas en las vías respiratorias: “Me dio una infección en la garganta; luego tuve broncoespasmos, que me ahogaban”.

Añadió que, comúnmente, era durante las noches cuando no podía respirar bien, aunque no se trataba de algo grave. “Me tuvieron que poner la mascarilla (de oxígeno) para abrir los bronquios. Estoy con un poco de cortisol y con antibiótico”, detalló.

Asimismo, mencionó que intentaron hospitalizarla, pero ella no lo permitió. Y agregó aunque no se trata de un problema grave, es muy susceptible a las enfermedades respiratorias, ya que ha padecido covid-19 en varias ocasiones y ha tenido influenza, lo que la ha dejado con los pulmones delicados. “Estar en casa te toma entre una semana y 15 días recuperarte, y en un hospital tal vez solo tres días, pero la verdad es que no puedo; las amas de casa me comprenderán”, externó.

Leticia explicó que le resulta difícil dejar su hogar y a su hijo, por lo que decidió continuar su tratamiento en casa, aunque ha sido complicado debido a que esta es muy grande y tiene diferentes climas. Compartió que su hijo Luciano la ayuda mucho en estos momentos, pero tampoco puede desatenderlo.