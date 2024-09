La actriz Leticia Calderón estuvo de viaje por Japón en abril pasado, una travesía que no dudó en compartir con sus seguidores en redes sociales. En las imágenes se le veía sonriente, y en su mensaje contó las experiencias y cosas que observó en el país nipón. Sin embargo, se olvidó de un gran detalle: revelar que había tenido una caída.

En un reciente encuentro con los medios, Calderón fue vista con una venda en el pie, algo que ya se había notado en ocasiones anteriores.

La famosa explicó que ha estado lidiando con una lesión durante meses y expresó al programa de televisión De primera mano: “Sigo mal”. Además, confesó que el incidente ocurrió en la ciudad de Hiroshima: “En marzo me caí. Íbamos a entrar al museo. Y no me curo”.

Pese a las recomendaciones de su médico, quien le pidió volver a usar una venda elástica, además de aplicar pomadas y realizar ejercicios, su recuperación ha sido lenta. Sobre la posibilidad de una cirugía, comentó que cree que la lesión afecta el tendón: “Hueso no es, no es fractura, no fue esguince, no fue nada. Ya me hice radiografía”. Con buen humor, Calderón bromeó sobre que podrían ser secuelas de la edad. “Sí, me duele, pero con el frío más”, agregó. Y aunque usa tacones bajos, señala, sigue teniendo molestias.

Muy aparte de sus problemas de salud, la actriz se mostró feliz por los logros de su hijo Luciano, quien completó un diplomado en gastronomía y, además, está estudiando una carrera en la misma área que terminará este año. “Me siento muy contenta. Muy orgullosa”, manifestó.