Pocos saben que Leticia Huijara, actriz de La ley de Herodes y ¡Hasta la madre del Día de las Madres!, tiene una vena de escritora que le ha permitido ganar premios como el Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda y el Matilde Landeta, para guiones de cine.

Así que cuando llegue a los cines el drama El rincón de los ausentes, cuyo rodaje acaba de concluir con ella misma como protagonista, muchos seguramente se sorprenderán. “Habrá quien diga, ¡pero si ella es actriz!”, dice ahora Huijara de buen humor, sabiendo que ha logrado un sueño que lleva años acariciado.

El filme, dirigido por Néstor Sampieri y que forma parte del programa de óperas primas del Centro de Capacitación Cinematográfica, narra la historia de una locutora de radio en busca de su marido desaparecido, al tiempo que van sucediendo otros relatos de ausencia.

“A mí el tema de la radio siempre me ha gustado por las posibilidades imaginativas que tiene, todavía la escucho y mucho, y me llamaba siempre la atención lo desinhibida que suele ser la gente contando sus historias, cosas super íntimas y dolorosas, que probablemente en vivo o en algún otro medio como la TV, no lo haría”, comenta Huijara.

“Aquí el personaje, a partir del programa y su búsqueda, empieza a relacionarse con otras personas que también están buscando, todos los personajes hablan de pérdida, aunque no todos sean por el afectado directo de una ausencia o desaparición”, añade.

Adrián Ladrón, Alfredo Herrera, Laura de Ita, Rodrigo Virago, José Sefami, Concepción Márquez y Francisco Barreiro integran el elenco de este filme rodado en locaciones como la Plaza de las Tres Culturas, la Alameda Central, la UNAM, el Bosque de Tlalpan y el Sistema Colectivo Metro.

La escritura y la actriz tienen una relación añeja. Tomó talleres con Vicente Leñero (El crimen del padre Amaro) y cada que no se encontraba en rodajes o grabaciones, encontraba un espacio para la creación.