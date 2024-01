Pronto se cumplirá un mes desde que Jaime del Burgo, abogado y excuñado de la reina Letizia, sorprendiera a sus seguidores de redes sociales al compartir reveladores mensajes en los que afirmaba haber mantenido una relación sentimental intermitente con la esposa del rey Felipe VI de 2002 a 2011.

Aunque inicialmente sus posts fueron eliminados, hace unos días el abogado que estuvo casado con Telma Ortiz desde mayo de 2012 hasta 2016, volvió a reactivar su cuenta de X (antes Twitter) para reafirmar el supuesto affair que mantuvo con la reina de España, además de explicar los motivos por los que decidió hacerlo público.

“¿Por qué ahora? A los medios que me han ofrecido dinero por hablar, que son unos cuantos, lo que os he respondido con mi silencio: iros al carajo. ¿Rencor? No soy capaz de sentirlo. Tampoco odio, no recuerdo haber odiado a nadie a lo largo de mi vida”, menciona Jaime del Burgo, quien agrega que su único objetivo es “poner punto final a un capítulo largo y sacar conclusiones que nos ayuden a mejorar y para ello hay que relatar los errores, propios y ajenos, porque de los errores se aprende”.

Aunque el presunto affair fue destapado en el reciente libro de Jaime Peñafiel llamado Letizia y yo, Jaime del Burgo aprovechó el momento para hacer eco a su “relación” con Letizia de España, quien supuestamente le envío una foto donde aparece frente a un espejo con una pashmina azul marino mientras toca su vientre. “Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”, es el mensaje que aparentemente la reina le habría enviado al abogado durante su tiempo juntos, años en los que asegura realizaron varios viajes a Venecia, Cabo Verde y Grecia.

“¿Por qué retiré mis ‘posts’? En unas horas la famosa foto de la pashmina la visualizaron 24 millones de personas y el mensaje que Letiziña me envió con ella. Pensé que esto de la libertad de expresión a través de X funciona realmente. Fue una equivocación eliminar mis ‘posts’. Por eso he querido hoy recuperar los más importantes. ¿El silencio de la prensa española? Demuestra que España es un sultanato”, asegura Jaime del Burgo en un mensaje compartido hace unos días con sus más de 26 mil seguidores.