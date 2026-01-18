Letras, parte fundamental del desarrollo

El libro Lo mágico de escribir, que hace unos meses se presentó en el Museo del Café de Chiapas, tiene diversos propósitos, entre estos promover la lectura de escritores mexicanos y chiapanecos, así como generar la armonía y fraternidad para alcanzar la paz entre la comunidad estudiantil.

En la presentación del volumen, resaltaron que la educación y la lectura mejoran la calidad de vida de una sociedad que busca humanizar lo científico y lo tecnológico, con el firme compromiso de transformar con eficiencia y calidad la oferta educativa, priorizando las manifestaciones culturales en la entidad.

El taller de creación literaria que se impartió en el teatro Francisco I. Madero y que culminó con la publicación del mencionado volumen tuvo el propósito de fortalecer el conocimiento literario y tecnológico, con el fin de que los alumnos de este sistema educativo aprendieran a elaborar sus propios textos.

Sin embargo, reconocieron que formar a lectores e impulsar la escritura creativa no es una tarea sencilla.

Unen esfuerzos

Es así como cobra relevancia el convenio firmado entre el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, lo que generó que varios adolescentes tuvieran la oportunidad de explorar su faceta creativa.

Resaltaron que el taller de creación literaria forma parte fundamental para el desarrollo de la cultura de los chiapanecos, gracias al fomento de la lectura y la escritura en diversos autores.

Destacaron que en esta primera publicación refleja la realidad de una sociedad ávida de saberes y de ser la cabeza del mundo con sus propios textos literarios. Durante el desarrollo del taller se exteriorizan las emociones, los sueños y el gusto por la lectura y la escritura.

Finalmente, enfatizaron que la directora general de Coneculta, Angélica Altuzar Constantino, brindó todos los apoyos necesarios para la instauración y el desarrollo del taller como herramienta de conocimiento, acompañado con la técnica de la escritura, con el firme propósito de mejorar las diversas expresiones personales de todos los integrantes y continuar de esta manera impulsando el desarrollo de las artes en las letras.