Leticia Calderón tuvo un encuentro con medios de comunicación donde confesó que, en una ocasión, cacheteó a Shanik Berman, luego de que la conductora inventara un chisme de ella, lo cual provocó su molestia.

Comentó que advirtió a la presentadora de televisión, pues se vio involucrada su imagen tras los rumores que se ocasionaron, luego de declaraciones que hizo Berman de un supuesto embarazo. “Le di una cachetada y le dije que, si volvía a hablar de mí o inventar cosas, sí se la iba a ver conmigo”, comentó la actriz ojiverde.

Problemas

Calderón recordó que Shanik utilizó una entrevista que le hizo para inventar que estaba embarazada, lo que le provocó problemas con sus papás. “Ella ocupó una entrevista que me hizo para inventar que estaba embarazada de una persona, o sea, me molesté muchísimo, mi familia me dejó de hablar, mis papás no me creyeron”, comentó, y recordó que en esa época ella tenía tan solo 19 años.