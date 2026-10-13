Levanta sospechas de nueva música

Una fotografía en la que Luis Miguel aparece en un estudio de grabación está causando altas expectativas entre los fanáticos del cantante, y es que creen que podría tratarse de una pista sobre de que el Sol estaría preparando nueva música. Sin embargo, después de los rumores que esa instantánea alentó, fue borrada desde la cuenta en la que fue compartida la cual, por cierto, pertenece a un productor musical.

Paul Jackson Jr., músico y productor estadounidense, compartió un par de días una fotografía, desde las instalaciones de uno de los estudios de Westlake Recording Studios, en la que Luismi aparece en medio de él y el ingeniero de sonido David Reitzas.

Jackson Jr. acompañó la imagen con un mensaje, que denotaba el entusiasmo que le causaba su reunión con el cantante. “Gran sesión anoche con el productor/ingeniero Dave Reitzas y el increíble Luis Miguel, ¡qué bendición!”, escribió.

La bajan de internet

Sin embargo, después de que la fotografía comenzara a circular en diferentes portales de noticias, con titulares que sugerían que “el Sol” estaba listo para presentar un nuevo material discográfico a sus fanáticos, la imagen desapareció del perfil de Jackson Jr.

Un indicio que sigue alimentando las esperanzas de los seguidores de Micky, es que Reitzas, el ingeniero de audio que también aparecía en la foto, trabajó anteriormente con el cantante, para el último álbum que lanzó hace 9 años, titulado México para siempre! (2017).

En el caso de Paul no se tiene muy claro si, en el pasado, llegó a trabajar con el intérprete de “Hasta que me olvides”. Lo que es un hecho es que Jackson Jr es un músico consagrado, pues en su trayectoria cuenta con colaboraciones con artistas como Michael Jackson, Whitney Houston y Elton John, grabando guitarras para algunas de sus canciones.

Ahora, no solo graba guitarras como músico de sesión, sino que también funge como arreglista, compositor y productor.