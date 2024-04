Levy y Gutiérrez, un amor con altibajos

La relación, de más de 20 años, entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez terminó definitivamente hace dos meses, según contó la propia actriz en una entrevista que concedió a Hola! USA; y aunque con ello se pone fin a una cadena de constantes truenes y reconciliaciones, el escándalo está lejos de acabar.

Primero, porque la ruptura se dio en medio de fuertes especulaciones de una infidelidad por parte del cubano y, a esto, se le suman los reportes oficiales que salieron a la luz sobre los pleitos que la pareja tuvo en los últimos meses. Según información publicada por la revista People en Español, tanto Levy como Gutiérrez habrían solicitado la ayuda de la policía de Miami en, al menos, cuatro ocasiones por altercados domésticos. Aunque en el sitio asegura que ninguno de estos incidentes derivó en acusaciones de violencia y mucho menos ocasionaron que a los actores se les imputara cargos, si revelaron que en uno de ellos hubo un arma de por medio.

El más reciente de estos altercados ocurrió apenas el pasado 2 de marzo, cuando la hija de ambos llegó a la casa que compartían antes de la separación —pues tanto la joven como Gutiérrez abandonaron el lugar— y encontró a su padre con otra mujer.

Según contó la actriz, quien se encontraba a las afueras del lugar, su hija la llamó desde adentro de la casa para explicarle que el actor la empujó para impedirle el paso a una de las habitaciones, donde estaba la supuesta amante. Gutiérrez, al escuchar golpes en una de las puertas se comunicó con los oficiales, pero al no ver ningún tipo de lesiones ni marcas, concluyeron que no había ningún delito que perseguir.

Pero el más fuerte de estos altercados está fechado el 29 de enero, cuando Elizabeth llamó a la policía luego de que Levy entrara a la casa con un arma. De acuerdo con el reporte, el cubano llegó alrededor de las 3:00 de la mañana y en aparente estado de ebriedad. Fue entonces que comenzó a insultar a su esposa y a correrla, pues estaba convencido de que esta le era infiel.

Por si esto fuera poco, Gutiérrez contó que él se puso un arma en la cintura y subió hacia el segundo piso para asegurarse de que no hubiera otro hombre; mientras esto pasaba ella aprovechó para salir y esconderse. La versión que Levy dio fue muy diferente.

Él afirmó que se encontraba en casa de un amigo cuando vio por el sistema de videovigilancia que había un hombre en el dormitorio de ella, y si regresó a la casa fue únicamente para pedirle a su esposa que se fuera, pues no estaba de acuerdo que metiera a otras personas con sus dos hijos presentes.

Levy sostuvo que no le hizo daño a nadie, que tomo la pistola solo por protección, pero que nunca le apuntó a su pareja o su hija. Levy acabó yéndose del lugar y el oficial contactó a una línea de abusos, quienes tomaron el reporte.

Elizabeth, hasta el momento, no ha hablado al respecto; sin embargo, William pudo ser entrevistado por la publicación y negó que se encontrara intoxicado. “Se investigó el caso y me entrevistaron, entrevistaron a mi hija, a mi hijo, a Elizabeth y concluyeron que no estaba tomado ni nada. Pensé que había alguien en la casa, busqué la pistola para asegurarme de que no había nadie”, dijo.

La historia de amor de la pareja ha tenido altas y bajas, principalmente por las supuestas infidelidades de él con diferentes actrices con las que ha trabajado. Pero todo parece indicar que en esta ocasión ya no hay vuelta atrás.