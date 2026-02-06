Levy y Perroni, una pareja inolvidable

En los últimos días, el nombre de William Levy volvió a colocarse en el centro de la conversación digital por un tema que parecía enterrado. La posibilidad de que el actor cubano haya mantenido una relación sentimental con Maite Perroni resurgió con fuerza, impulsada por entrevistas pasadas y nuevas interpretaciones de sus palabras.

El revuelo comenzó cuando fragmentos de declaraciones de Levy circularon nuevamente en redes, donde el actor sugería haber vivido una relación fuera de su matrimonio, sin mencionar nombres. Esa ambigüedad fue suficiente para que antiguos rumores cobraran nueva vida.

La atención no tardó en centrarse en Maite Perroni, con quien Levy compartió protagónicos en telenovelas de alto impacto. Sin confirmaciones directas, la narrativa se ha construido entre suposiciones, silencios y recuerdos de una época marcada por el éxito televisivo.

William Levy y Maite Perroni coincidieron en proyectos como Cuidado con el ángel y Triunfo del amor, producciones donde su conexión frente a cámaras fue evidente. Esa cercanía artística fue interpretada por el público como algo más que actuación.

Durante esos años, los rumores crecieron alimentados por apariciones públicas, entrevistas y la reacción constante de los seguidores. Sin embargo, ambos actores mantuvieron siempre una postura reservada, limitándose a destacar el respeto y profesionalismo mutuo.

A pesar de la insistencia mediática, nunca existió una declaración que confirmara un romance. La historia se sostuvo en percepciones y en la intensa respuesta de una audiencia que buscaba ver reflejada en la vida real la pasión de la ficción.