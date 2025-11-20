Levy ya no se acuerda de lo malo

William Levy rompió el silencio en su reciente visita a CDMX, donde compartió cómo ha sobrellevado los complicados conflictos legales que enfrentó en Estados Unidos y su mediática separación de Elizabeth Gutiérrez. “No hay cargos, no hay nada, todo está limpio, todo está bien, se exageró en lo que pasó, yo nunca soy de ir y decir lo que pasó en verdad, poco a poco el tiempo dará a entender lo que pasó en verdad. Pero todo bien, gracias a Dios”. Al preguntarle sobre el aprendizaje que le dejó este difícil momento, Levy enfatizó la importancia de la calma.

El galán también se refirió a su ruptura con Elizabeth, un proceso que igualmente lo enfrentó con las autoridades, debido a un altercado doméstico. Lejos de mostrarse abatido, William afirma estar en un buen momento. “Pues, bueno, yo abierto al amor siempre, muy contento, la verdad, muy enfocado en mi trabajo, muy enfocado a mis hijos. Estoy alegre, estoy en paz, estoy muy bien. O sea, la verdad estoy muy bien, en la vida hay etapas para todo, no pasa nada”, explicó.

Finalmente, Levy concluyó que su carrera y su vida diaria han sido su mejor soporte: “Es una terapia, la vida es una terapia, estar vivo o estar acá es una terapia, no hay nada mejor que sentirse vivo”.