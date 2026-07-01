Leyendas de la cumbia en concierto

Que sea el público quien distinga el legado musical de quien se ostente como la Sonora Dinamita dice Daniela Argaín, hija de Lucho Argaín, fundador y vocalista de la agrupación.

La cantante explica que luego de décadas de coexistir con varias agrupaciones que utilizan nombres similares al que ideó su padre y que ofrecen presentaciones cantando los mismos temas, dejaron atrás la preocupación y prefieren que el público haga su propio juicio. “Esta es la agrupación que fundó mi papá desde el año de 1960, que lógicamente ha cambiado de caras con el pasar de los años. Hoy en día ya no lidiamos con la situación de la piratería como hace 20 años”, afirma.

Daniela explica además que, la prioridad de La Sonora Dinamita es la de mantenerse vigente siempre a través de su trabajo sobre el escenario. “Ya hoy en día ya no nos fijamos en si hay competencia con el mismo nombre. Nosotros nos encargamos de hacer lo que nos toca: ensayar, dar un buen show al público y ponerle calidad a lo que hacemos”, señala.

Un lugar privilegiado con los fans

Argaín considera que su agrupación cuenta con lo más valioso que otros, con el mismo nombre no logran alcanzar: el respaldo del público. “Gracias al público tenemos un lugar muy bonito entre tanta piratería. Estamos en un lugar que, gracias a Dios es privilegiado, nos ha llevado a tener tres Auditorios Nacionales y premios Billboard, cosa que no han hecho las demás agrupaciones”, comenta.

Hacen de la IA una aliada

Quienes también miran hacia el futuro son Los Socios del Ritmo, agrupación que junto a la Dinamita brindará un show el próximo 21 de febrero del 2027 en el Auditorio Nacional, bajo el concepto de Leyendas de la Cumbia.

Su vocalista, Joaquín Salamanca, asegura que la inteligencia artificial representa una herramienta que los músicos deben aprender a utilizar sin perder la identidad sonora que los ha colocado en el gusto del público. “No es cosa de querer, hay que hacerlo. No puedes esconderte de los tiempos y las tendencias actuales con tu forma de componer. Hay que ir montándose a estos nuevos estilos y maneras de trabajar, pensando en que no hay regreso”, sostiene el cantante.

Salamanca, con más de tres décadas dentro de la agrupación, considera también que la tecnología debe convertirse en una aliada en el proceso creativo de hacer música, siempre y cuando esta que no sustituya el talento humano. “La digitalización se está transformando a otros niveles. Vamos a montarnos a lo que viene, le sacamos provecho sin perder la esencia ni el talento. Todo lo que ven en tecnología tiene que llevar el talento humano”, añade el músico.

Daniela Argaín exalta el valor de compartir escenario con un grupo como Los Socios del Ritmo que en más de 60 años de trayectoria artística no han enfrentado problemas relacionados con su nombre o con pugnas legales como ha pasado con la Sonora Dinamita en los últimos años. “Así es como lidiamos con esto y, gracias a Dios, creo que los Socios del Ritmo no tienen esta problemática, bendito sea Dios”, comenta.

La vocalista dice además que, así como pasó con la sonora que fundó su padre, que trabaja a la par de otras agrupaciones con el mismo nombre, y que presumen que son las auténticas, otros grupos pasan por lo mismo. “Tristemente, no somos los únicos; hay muchas otras agrupaciones que padecen el mismo problema”; sin embargo, no queda otra más que “seguir haciendo lo que sabemos, trabajar”.