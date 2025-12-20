Leyendo por la Paz llega a Tapachula

Desde la Perla del Soconusco, la directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), Angélica Altuzar Constatino, continúa con la promoción de la lectura a través del programa Leyendo por la Paz.

En entrevistas anteriores con Cuarto Poder, la también periodista cultural ha manifestado que, tras la recuperación de la paz, uno de los objetivos de la dependencia es llevar el arte y la cultura a diversos espacios de la entidad.

En compañía de Roger Adrián Mandujano Ayala, secretario de Educación del estado, la titular del Coneculta presenció la entrega de las Becas Rosario Castellanos, y además se realizó la donación de mil 544 libros del proyecto estatal Leyendo por la Paz.

“Este material nutrirá el programa Lecturas que Transforman a las y los Jóvenes Chiapanecos, en continuidad al proceso de alfabetización que vive la entidad, a través de la distribución gratuita de libros y la construcción de círculos de lectura, el hábito y el placer por la lectura en la población”, indicó la directora.

“Ante más de dos mil 500 asistentes, Altuzar Constantino entregó paquetes de libros destinados a 57 escuelas secundarias y preparatorias del Soconusco, reafirmando junto al secretario de Educación el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez de impulsar la lectura como un derecho, un acto de conciencia y una herramienta de desarrollo”, compartió la dependencia.

“Para el Coneculta, este acto fortalece la educación y la cultura en el estado, sembrando historias, oportunidades y transformación en cada comunidad”, refirieron.