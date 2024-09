Leyla Star

Leyla Giselle Vargas Mora es una popular creadora de contenido de origen venezolano que inició su carrera en la plataforma de Youtube en 2019. Su primer video, titulado “24 hours in the closet”, fue publicado en marzo de ese mismo año. En su canal, se enfoca en contenido diverso, que incluye dinámicas con amigos y familiares, retos, sketches y vlogs sobre sus experiencias cotidianas. Entre su audiencia, los retos y juegos son particularmente populares.

En el año 2020, Leyla tuvo la oportunidad de formar parte del grupo de creadores de contenido conocido como Team Angel, donde se unió a otras figuras destacadas como su hermano Rael Star, Katie Angel, ItsOsoTV y Jenny Devil. Bajo el nombre del equipo, Team Angel, lanzaron una serie en Youtube titulada Team Angel vs Randonáutica, la cual combina elementos de terror, suspenso, acción y diversión, y que contó con dos temporadas. En el transcurso de 2022 y 2023, el equipo Team Angel no produjo ningún contenido nuevo, pero, sus miembros sí participaron en colaboraciones de manera independiente.

Leyla es la hija de Rael Vargas y Ana Marina Mora Peña, y tiene un hermano mayor llamado Rael Adolfo. A pesar de que su nombre originalmente sería Giselle, su hermano mayor la llamaba “Leyla” antes de que fuera registrada legalmente. Su madre de solía llorar cada vez que esto sucedía, pero luego de una conversación con su esposo, decidieron involucrar a Rael Adolfo en la elección del nombre de su hermana menor. Así fue como combinaron ambos nombres para llamarla Leyla Giselle Vargas Mora.

La famosa ha hablado abiertamente sobre la tragedia que afectó a su familia materna antes de su nacimiento. En diciembre de 1999, Venezuela sufrió la peor catástrofe natural de su historia, la tragedia de Vargas. La ciudad sufrió fuertes inundaciones, deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos, lo que provocó la muerte de miles de personas. La madre de Leyla, Ana Marina, perdió a todos sus familiares en el desastre, excepto a su madre, quien milagrosamente apareció al día siguiente.

En el video, la influencer relata los detalles de lo que sucedió y cómo afectó a su familia, pero deja en claro que es la historia de su madre y su tía, y que ella solo la está contando para rendir homenaje. En la actualidad, Leyla Star continúa siendo una figura influyente en las redes sociales, con una gran cantidad de seguidores en diversas plataformas.

En Facebook cuenta con más de 267 mil seguidores, mientras que en Tiktok ha alcanzado los 3.9 millones, y en Instagram supera los 1.9 millones. Asimismo, su canal de Youtube es uno de los más populares en habla hispana, con más de 5.55 millones de suscriptores. Recientemente, también ha sido invitada a participar como jueza en el capítulo final del programa Desafío Influencer de HBO Max, programa que es presentado por otra famosa creadora, Ana Emilia.

Leyla Star es originaria de Venezuela, donde pasó su infancia y adolescencia. Actualmente reside en Miami, Estados Unidos. Allí, ha continuado su carrera como creadora en las redes y ha logrado consolidarse como una figura destacada en el mundo digital. Tiene un gato llamado Loki Star y un perro llamado Cosmo Star.

Hasta el momento, no se sabe si la Leyla tiene una pareja sentimental. Sin embargo, algunos de sus seguidores han especulado sobre un posible interés amoroso por parte del actor de Umbrella Academy, Aidan Gallagher, ya que el joven ha dado “me gusta” y ha comentado en algunas de las fotos de ella en sus redes sociales.

No obstante, es importante destacar que no se ha hablado públicamente sobre este tema, por lo que todo se maneja como una simple suposición o rumor. Es posible que ambos sean simplemente amigos o que no exista ninguna relación sentimental entre ellos.

Lamentablemente, la influencer ha sido víctima de acoso escolar por parte de algunos de sus compañeros en el colegio. Las razones detrás de este comportamiento resultan insólitas: ha sido intimidada y acosada simplemente por hacer videos, así como por su apariencia física. Ha sido objeto de burlas por ser creadora de contenido, su cabello de colores, sus dientes y el acné que padecía.

Ante esta difícil situación, sus padres tomaron la decisión de retirarla del colegio para poder ofrecerle un ambiente de estudio más seguro y libre de intimidaciones. De esta manera, Leyla pudo continuar sus estudios en casa, alejada del acoso escolar y enfocada en su desarrollo personal y profesional.