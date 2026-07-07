Liam Gallagher responde en X

Liam Gallagher, quien vaticinaba que Inglaterra le ganaría a México, con un marcador 5-0, celebró en X el triunfo de su selección y aprovechó para contestar algunos comentarios de usuarios, tanto los que se unieron a su celebración, como aquellos que no coinciden con él.

La participación de la selección mexicana en la Copa Mundial 2026 finalizó, luego de un partido en que los jugadores mexicanos demostraron un mediano desempeño.

Mientras miles de aficionados mexicanos lamentaban la derrota, el cantante de Oasis, quien se había mostrado convencido de que sería su país quien pasaría a cuartos de final, no dudó en recurrir a sus redes sociales para recordar su vaticinio y es que, aunque no acertó al marcador (3/2, favor Inglaterra), fueron los británicos los que salieron avante.

“It’s hard work that singing Harry Kane, c’mon England, c’mon ‘Wonderwall’ (Es un trabajo duro el de cantar, Harry Kane, vamos Inglaterra, vamos ‘Wonderwall’)”, escribió.

Respuestas

Este tuit recibió miles de reacciones y múltiples comentarios, entre estos, de algunos usuarios mexicanos que, molestos por la salida de nuestra selección, desahogaron su ira en contra del intérprete de “Rock N Roll Star”, diatribas a las que Gallagher reaccionó casi con inmediatez.

Una joven escribió: “A nadie en México le importa una mierda tu estúpida música aburrida y vieja, ni siquiera sé quién eres”. A lo que el músico contestó: “Deja de llorar desconsoladamente”.

También hubo quien lo apoyó, luego de la disputa virtual que protagonizó con Fher Olvera, el líder de Maná, quien, luego de que pronosticara un marcador que desfavorecía por completo a México, lo que llevó al cantante tapatío a exhortar a Gallagher a que se ubicara.