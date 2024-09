Aurea Zapata, exesposa de Patricio Cabezut, aseguró que el conductor podría ser detenido en cualquier momento tras haber perdido el amparo federal que lo protegía de una orden de aprehensión emitida en su contra hace ya varios meses. Recordemos que Cabezut y Zapata están enfrascados en un serio pleito legal, luego de que esta acusara al presentador de violencia intrafamiliar y abuso sexual hacia sus hijas.

En entrevista para el programa Venga la alegría, la también conductora reveló que la situación legal de su ex se ha complicado, pues al perder el amparo que garantizaba su libertad, ahora enfrentaría el proceso en prisión preventiva: “parece ser, no les puedo confirmar bien, pero parece ser que ya perdió el amparo federal. ¿Qué quiere decir esto? que su libertad se tambalea”, dijo.

Asimismo, habló sobre los rumores de que podría quitarles el apellido Cabezut a sus dos pequeñas, y aunque no descartó la idea sí dejó claro que serán ellas quienes tengan la última palabra: “Es una historia que hemos platicado, pero a mí no me corresponde. Es un proceso que ellas tendrán que llevar; después de los 18 años que ellas decidan, mientras están en mi custodia. Y yo quiero que sean felices”, agregó.

Las denuncias contra Cabezut surgieron en 2021, cuando la presentadora entabló una denuncia en su contra; sin embargo, la situación se agravó en mayo de este año, cuando trascendió que existía una orden de aprehensión por los cargos de abuso. Desde entonces, el actor ha mantenido su inocencia y señala a su exesposa de obstruir el vínculo que mantiene con sus hijas al no permitirle verlas; además de alienación parental.

Hasta el momento el exconductor de Hoy no se ha pronunciado al respecto de las declaraciones de su exesposa.