Librerías piden respetar el precio único

Organizaciones de librerías independientes de América Latina solicitan a gobiernos y autoridades legislativas que se implemente el Precio Único del Libro en los países donde aún no exista y que se conserve, fortalezca y cumpla en los territorios donde ya esté vigente. Esta medida permite una competencia más justa entre los distintos vendedores de libros, señalan.

“(Es) una regla sencilla que evita que las empresas con mayor capacidad financiera utilicen descuentos insostenibles para desplazar a los demás actores del mercado. Cuando la competencia se concentra en quién puede sostener el mayor descuento, los libros de alta rotación se convierten en producto gancho, mientras disminuye la presencia y disponibilidad de aquellos títulos que necesitan más tiempo para encontrar sus lectores”, se lee en un posicionamiento que difundieron las librerías independientes en redes sociales.

Un producto único

Señalan que el libro no es una mercancía cualquiera al ser una “herramienta fundamental para la formación y el pensamiento crítico”, por lo que tratarlo como un producto más se propicia el empobrecimiento de la oferta.

“Las librerías hacen posible mirar, hojear, preguntar, conversar y descubrir libros que quizá nunca aparecerían en una búsqueda o recomendación algorítmica. Defender el Precio Único es reconocer el valor cultural del libro, la libertad de elección de los lectores y la permanencia de una red plural de librerías. Es una decisión de política cultural y un acto de soberanía cultural”, se lee en el posicionamiento.

El documento fue firmado por Red de Librerías Independientes (México), Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (Argentina), Cámara Argentina de Librerías Independientes (Argentina), Asociación Gremial de Librerías Interdependientes de Chile, Asociación Peruana de Librerías Independientes, Asociación de Librerías Independientes de Ecuador, Asociación Nacional del Libro (Brasil) y Sociedad Uruguaya de Librerías Independientes.