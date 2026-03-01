Libreros de viejo celebran 38 años

En la calle más antigua de la Ciudad de México, Tacuba, entre Filomeno Mata y el callejón de la Condesa, se ubica el Palacio de Minería, sede de la Feria Internacional del Libro 2026; en la acera de enfrente se encuentra la Plaza Tolsá, espacio que aloja la XXXVIII Feria del Libro de Ocasión, lo que convierte a este cuadrante citadino, en una fiesta librera.

César Sánchez Obregón, dirigente de la Coalición de Libreros y promotor de esta muestra bibliográfica, basada en la oferta de lo mejor del librero de viejo, dice de entrada: “Afortunadamente, llegamos a la edición XXXVIII de la Feria del Libro de Ocasión y como cada proyecto es un éxito en sí mismo, que lo puedas llevar a cabo. Y sostenerse en el tiempo, y darle continuidad, es fabuloso. Llegar a 38 años es llegar a una vida adulta”.

Diversidad

Respecto a la oferta editorial, aclara que “en esta muestra no hay editoriales en específico, es multifacética en cuanto a editoriales. De hecho, por eso estamos paralelos a la Feria de Minería donde sí viene la industria editorial; nosotros tenemos muchas editoriales aquí, pero en lo que nos basamos es en el tipo de libro que puedes encontrar: literatura filosofía, arte, historia, fotografía, todo, todo de colección, material que no vas a encontrar en las librerías tradicionales”.

Instalada en dos carpas, con módulos ad hoc para la exhibición de libros, esta actividad deviene en una gran librería de viejo, integrada por libreros de diversos rumbos y diferente oferta cultural. “Sí, una librería grande, interviene, Sánchez Obregón, pero todavía más, porque lo importante de esta feria, además de su volumen de contenido de libros, es que encuentras aquí, libreros que habitualmente están en diferentes lugares de la ciudad: en Balderas, en Ciudad Universitaria, en la Roma, Doctores, Callejón de la Condesa, San Fernando. Entonces la ventaja, aparte de ser una gran librería de viejo, es una feria: Aquí puedes encontrar a diferentes libreros; nosotros insistimos en que sin ser el gremio librero, es una pequeña muestra de libreros de la Ciudad de México”, refiere.

En los pasillos de estas carpas se puede observar ejemplares de diferentes épocas y tendencias: novela, poesía, historia, ciencia. Al preguntar sobre novedades, César, afirma: “Traemos material de historia muy interesante, como es la edición conmemorativa de Tenochtitlán, edición particular cuidada por el doctor Matos Moctezuma, es muy interesante esta obra, más ahora en que conmemora los 700 años de la fundación de México. Tenemos ediciones muy interesantes de Manuel Álvarez Bravo”.

Respecto a lo cercano, pero equidistante, con la Fil de Minería, aclara “Los amantes a la lectura deberían de considerar, que es una fiesta del libro, puesto que tenemos enfrente la edición 47 de la Feria Internacional del Palacio de Minería y nosotros estamos en la plaza Tolsá, por lo tanto, este paseo se convierte en una fiesta del libro donde pueden encontrar novedades, lo que ya no se publica y que es inconseguible en otras circunstancias. No, no somos alternativa a la de Minería, sino complementaria: una ofrece libro nuevo, de editorial; La Coalición, libros de bibliotecas personales que hemos rescatado y que aquí se pueden encontrar. Son las dos formas: la industria editorial de libros nuevos y las librerías y puestecitos de libro de viejo que existen en la ciudad. Hay alrededor de setenta expositores pero algunos tienes dos, tres ‘stands’; la feria empezó el 18 de febrero y termina el 1 de marzo. Los esperamos este fin de semana”, finaliza Sánchez Obregón.