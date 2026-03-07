Libro cuenta la caída de Juárez

Con la novela Yo, benemérito. Las últimas confesiones de Juárez (Debate, 2026), el escritor Gustavo Vázquez Lozano (Aguascalientes, 1969) pretende mostrar lo más incómodo de Benito Juárez, considerado en tiempos políticos recientes como el máximo héroe de la historia nacional.

Vázquez Lozano detalla que, si bien intentó en su libro pasado encontrar humanidad y bondad en el personaje de Victoriano Huerta, considerado por algunos sectores como uno de los principales malos de la historia, en Yo, benemérito quiere explorar la cara compleja de un personaje tan estudiado como Benito Juárez. “No era encontrarle aspectos negativos a Juárez, sino algo más exigente. Se trata de ver a este hombre, sin duda virtuoso, cómo vivió el poder de forma ininterrumpida y autoritaria, ahondar en esos aspectos de Juárez que nos incómoda ver”, cuenta Vázquez Lozano.

Escrito en primera persona, la novela toma como una de sus fuentes las cartas que Juárez le escribió a su esposa, Margarita Maza. “Juárez, incluso por sus contemporáneos, es descrito como una persona inescrutable. En las cartas a Margarita Maza, vemos a una persona muy contenida, no muestra emociones. Dar voz en primera persona implicaba imaginar lo que él no dijo, explorar los silencios, pero por medio de una investigación rigurosa”, indica.

Última etapa

Asimismo, la novela sitúa a Juárez en los últimos años de su vida, temporalidad que es poco mencionada en la historia oficial. “Muestra al Juárez joven, indígena, oprimido, perseguido, que cree en la ley, y al Juárez anciano, donde empieza a mostrar esas contradicciones, a tolerar represiones, haciendo la vista gorda ante matanzas y arbitrariedades que el joven Juárez habría condenado. Entonces, la novela, además, no es una acusación, sino la descripción de una caída”, describe.

Para el autor, es importante que el lector haga sus propias comparaciones entre pasado y presente. “El lector va a encontrar los paralelos entre Juárez y las figuras contemporáneas que califican a toda la oposición como una fuerza maligna a destruir”, refiere.