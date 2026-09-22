Libro de Gustavo Petro, riesgo para FCE

Para el Fondo de Cultura Económica implica factores de riesgo “elevados” editar el libro del ex presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se encuentra en la lista SDN, de personas extranjeras implicadas en el comercio ilícito de drogas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, afirma el abogado Juan Carlos Machorro, especialista en derecho corporativo y financiero, quien apunta que la empresa editorial del Estado mexicano podría ser objeto de sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucran a personas designadas o bloqueadas.

El pasado 31 de agosto, Gustavo Petro publicó en su cuenta de X una foto con Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica, y escribió: “Acabo de acordar la edición de mi libro ya terminado: ‘Economía Política de la crisis climática’, que se editará en español en todo el mundo hispano, y más tarde veremos con mis derechos de autor, en otras lenguas”, expresó.

Conflicto

El abogado Machorro asegura en entrevista que editar el libro del expresidente Petro desde el Fondo de Cultura Económica, con recursos estatales mexicanos, pudiera incluso “implicar que una entidad gubernamental extranjera está canalizando fondos públicos en beneficio de una persona designada en la lista SDN. Lo cual aumenta el perfil de riesgo político y regulatorio en Washington, ya no digamos el roce que esto pueda generar”.

En octubre de 2025 la oficina de control de activos extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos designó a Gustavo Petro en la lista SDN bajo la orden ejecutiva 14059 que sanciona a personas extranjeras involucradas en el tráfico internacional de drogas ilícitas, también fueron inscritos su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás y el entonces ministro del Interior Armando Benedetti. Incluso el secretario del Tesoro dijo que bajo el mandato de Petro la producción de cocaína en Colombia explotó a la tasa más alta en décadas.

Sanciones

El abogado Juan Carlos Chamorro apunta que la orden ejecutiva 14059 autoriza sanciones secundarias contra personas extranjeras que provean bienes o servicios a personas designadas “y la publicación editorial constituye inequívocamente una provisión de bienes y servicios en beneficio de Petro”.

El abogado mexicano afirma que la publicación de un libro “implica necesariamente un contrato editorial, pago de regalías, pago de anticipo, servicios de edición, impresión, distribución y todo esto podría caer en el concepto de bienes y servicios”, en el sentido amplio de la orden ejecutiva.

Pero, además, apunta, que específicamente, el Fondo de Cultura Económica tiene ocho subsidiarias en el extranjero, una de ellas en Estados Unidos. “Esta subsidiaria del Fondo de Cultura Económica se configura como una US Person o persona de los Estados Unidos conforme a las regulaciones de la OFAC y por lo tanto está directamente obligada a cumplir con las sanciones. Si cualquier parte de los ingresos, regalías o fondos derivados de la publicación del libro del señor Petro fluye hacia o a través de o toca en cualquier forma la subsidiaria estadounidense del Fondo, existiría una violación directa de las sanciones de la OFAC”, expone Chamorro.

El abogado asegura que, aún si el Fondo de Cultura logra aislar completamente la subsidiaria estadounidense de la transacción, “la propia entidad mexicana, o sea, el propio Fondo corre el riesgo, en un caso extremo, de ser designada ella misma en la lista SDN por proporcionar bienes o servicios en apoyo del expresidente Gustavo Petro”.

El abogado dice que hay un precedente reciente y muy ilustrativo: el caso de Avianca que en agosto de 2026 canceló los boletos aéreos del presidente Petro para la ruta Bogotá - Ciudad de México argumentando que los vínculos operativos y financieros con Estados Unidos le impedían prestar servicios a personas en la lista SDN.

Dice que Avianca sostuvo en su momento que las regulaciones de OFAC prohíben a empresas con vínculos económicos y financieros con Estados Unidos realizar transacciones incluida la prestación de servicios a favor de personas cuyos bienes están bloqueados. “Finalmente, Petro voló en Aeroméxico y se señaló que esa decisión podría ser revisada incluso por autoridades estadounidenses, aunque no se ha confirmado sanción alguna”.