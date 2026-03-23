Libro explora la poesía visual

El restaurante Candilejas brindó un espacio para que el escritor y tallerista Rolman Josué Constantino hablara sobre su libro Hay luciérnagas debajo de la almohada, publicado por la editorial Tifón.

En una charla previa, expuso que este poemario forma parte de un proyecto que estuvo trabajando desde hace un par de años. “Es un libro que tiene un poco de poesía visual y un poco de poesía en prosa o narrativa. Es un híbrido y es una búsqueda de exploración. Temáticamente tiene que ver con diversos reinos de vida y de la fantasía”, expresó el autor.

Escritura

Constantino, quien actualmente imparte talleres de escritura en varios puntos de la capital del estado, refiere que la creación de este poemario le llevó alrededor de cuatro años. “Fue un libro muy dilatado, que fue cambiando de nombre. En un primer momento se llamaba ‘Zoología Mineral’, y después lo fui adecuando al nombre con el que se publicó gracias a Juventino Sánchez Vera, fundador de Tifón Editorial”, compartió.

El cambio de nombre del proyecto —detalló— obedeció a que siempre quiso abarcar ciertos rasgos de fantasía, “porque para mí la poesía también tiene que ver con lo narrativo. Entonces, estaba buscando algo que escondiera otra luminosidad y por eso elegí ‘las luciérnagas están debajo de la almohada’, ya que buscaba esa fantasía de lo poético en los lugares mas inusitados dentro de lo cotidiano”.

En ese sentido, reconoció que la poesía le permite tener la capacidad de conectar con un público específico. “Aunque, la verdad, siempre he pensado en lo poético, en lo más abierto, y por ello es que a veces intento hacer un poco de poesía visual o narrativa, ya que mi intención, más que emplear un género literario, es tratar de comunicar lo que pienso, y en este caso es una crítica hacia qué tanta animalidad albergamos nosotros y qué tanto lo aceptamos”, comentó.

De igual forma, informó que seguirán dando a conocer este libro que incluye ilustraciones hechas por Juventino Sánchez. “Tenemos una presentación el día 17 de abril en Café Totico, que se encuentra en el Instituto Casa de las Artesanías”, indicó.