Libro infantil llama a ser empáticos

El libro infantil Pequeños gigantes, escrito por Alfonso Ochoa e ilustrado por Enric Rodríguez, surgió de la idea de que las imágenes preceden a las palabras. Publicado por Alboroto Ediciones, la historia narra la llegada de unos gigantes a un planeta habitado con intención de colonizarlo, y mediante versos se reflexiona sobre el punto de vista de los invasores.

Por su calidad, el título fue incluida en la lista BRAW Amazing Bookshelf de la Feria Infantil de Bolonia, en Italia, considerada la más importante del mundo en esa categoría. En entrevista, Alfonso Ochoa, quien tiene una carrera de más de 20 años publicando obras para niños, habló sobre cómo fue el curioso inicio de esta pieza literaria y la necesidad de que los ilustradores propongan narrativas a partir de sus creaciones.

“El libro nació cuando la editorial me pidió que hiciera el texto para un título de ilustraciones de Enric Rodríguez. Me pareció muy llamativo, porque, si bien él ya había contado la historia con sus dibujos, usualmente la creación es al revés, ¿no?: primero se tiene lo escrito y después las imágenes. Así fui trabajando algunos versos para dar cuenta de la visión de una raza gigante que coloniza un mundo que habitan seres más pequeños”, comentó.

El gran mensaje

En la trama, cuando los conquistadores terminan de dominar al pequeño planeta, otra raza de seres más grandes que ellos inician su llegada, y muestran así que todo acto de violencia y dominación es un ciclo interminable que solo puede erradicarse con el cambio de la mentalidad de los colonizadores.

“El gran mensaje es que los niños busquen siempre la empatía. En esta obra nunca se escucha la voz de los oprimidos, que es lo que usualmente pasa cuando se invade o coloniza un país, pero resulta que al final los mismos invasores también quedarán enmudecidos por los que vienen después, y su voz también termina apagándose. En un mundo donde vemos que diario se habla de dominio y opresión, es necesario hacer conciencia de ello”, refiere.

“No me dedico enteramente a la escritura, hago dirección creativa, y, usualmente, publico un libro cada año o poco más; no lo hago constantemente, pero Alboroto Ediciones, la casa que ha publicado mis cuatro títulos más recientes, tiene un modelo de trabajo de mucha intención de diálogo con otros países y en sacar productos de alta calidad en cuanto a edición”, comentó.