Libro sobre rey desata polémica

La Casa Real española está en la mira debido a la publicación del libro Los novios de Felipe, que reúne versiones sobre la vida privada del rey Felipe VI. El periodista Joaquín Abad presenta en más de 290 páginas una reconstrucción basada en testimonios y señalamientos que, afirma, comenzó a investigar desde el año 2000.

La obra aborda desde la infancia del monarca en el Palacio de la Zarzuela hasta su etapa como jefe de Estado, incluyendo presuntos vínculos personales que habrían permanecido fuera del ámbito público. Entre los nombres que destacan y han escandalizado a la prensa rosa se encuentran los cantantes Miguel Bosé y Alejandro Sanz, además de empresarios, militares y figuras cercanas a la élite española. También menciona a Álvaro Fuster, amigo del rey desde la juventud, y retoma episodios de su formación militar que habrían alimentado rumores sobre su vida personal.

Según el autor, los vínculos incluyen relaciones con mujeres y hombres, descritas como parte de una esfera privada manejada con discreción. La publicación incluye referencias a la reina Letizia Ortiz.