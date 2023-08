Libros no serán retirados, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sería un mensaje de atraso el querer “embodegar” los nuevos libros de texto gratuitos, por lo que se continuará con su distribución, pese a los amparos. “Es un mensaje de atraso el querer embodegar los libros, es como enlatar una película en la época del autoritarismo” expresó el mandatario.

En conferencia en las instalaciones de la 13 Zona Militar de Tepic, Nayarit, recordó que en la elaboración de los nuevos textos participaron maestros, pedagogos, especialistas; sin embargo, hay opositores.

“Porque son nuevos contenidos y se busca que la educación tenga una dimensión social, humanística y científica, que se había perdido porque durante el periodo neoliberal no querían que se conociera la Historia, se quitó el Civismo, la Ética, porque los libros de texto reafirmaban lo que sostenían las políticas neoliberales, un modelo más enfocado a lo privado. Ahora estamos en una transformación, están cambiando los contenidos y es lógico que quienes tienen un pensamiento conservador y en favor del modelo neoliberal no estén de acuerdo”, dijo.

Señaló que otro motivo por el que sus adversarios están en contra es que ya no se contrata a los intelectuales del grupo de Héctor Aguilar Camín o del grupo de Enrique Krauze, que cobraban por los contenidos y tampoco se contrata a empresas extranjeras para la impresión.

“Ya no hay esos contratos jugosos, y eso provoca inconformidad y hay amparos, no pocos, muchos, pero ahí vamos resolviéndolos y ya los libros se están distribuyendo en todo el país y el 28 de agosto que inicie el ciclo escolar la mayoría de los libros van a estar en las escuelas”, subrayó, el jefe del Ejecutivo, y afirmó que no hay razón para embodegarlos, pues los amparos presentados no son un asunto resuelto, están en proceso.

El jueves pasado se dio a conocer que una remesa de libros fue retirada de varias escuelas de una primaria en León, Guanajuato, por mandato de un juzgado federal en un juicio de amparo que promovió la Unión Nacional de Padres de Familia.

El martes, Obrador aseguró que la derecha usa como pretexto que en el nuevo material se hable de figuras como los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez para decir que todos los libros están mal. “No es novedad que ellos estén en contra y que si existen estos fragmentos, párrafos, capítulos en un título determinado, usen eso para decir que todos los libros están mal”, sostuvo.

Un medio de comunicación dio a conocer que guerrilleros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, entre otros, son exaltados y sus movimientos romantizados en Un libro sin recetas para la maestra y el maestro Fase 6, que comenzará a distribuirse entre los docentes de secundaria al inicio del ciclo escolar 2023-2024, que arrancará en agosto.

El ejemplar, cuya copia obra en poder, también aborda la Revolución cubana, de la que dice que creó “nuevos horizontes”, y el neoliberalismo, etapa en la que se construyeron “obras faraónicas”, como la Biblioteca José Vasconcelos.