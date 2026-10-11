Libros que los invitados llevaron al desfile

Para la pasarela Primavera/Verano 2027, Alessandro Michele llamó a la colección Antibiblioteca y tomó como punto de partida el tsundoku, la práctica japonesa de comprar ejemplares y dejarlos acumularse sin haberlos leído.

Naomi Watts - Jane Eyre de Charlotte Brontë.

Anna Wintour - Llevó Orgullo y prejuicio de Jane Austen.

Colman Domingo - Mastering the art of French cooking de Julia Child.

Alexander Skarsgard - Isländska sagor, una colección de cuentos islandeses.

Clairo - Covert joy de Clarice Lispector.

Cynthia Erivo - Giovanni´s room de James Baldwin.

Josh Heuston - Australie de Marie-Pauline Desset.

Zoey Deutch - The Sixth Extinction de Elizabeth Kolbert.

Lorenzo Zurzolo - Ragazzi di vita de Pier Paolo Pasolini.

Joe Alwyn - James y el melocotón gigante de Roald Dahl.

Jeff Satur - Manifest: dive deeper de Roxie Nafousi.

Samara Weaving - Evenings and weekends de Oisín McKenna.

Kun - House of Music de Peter Doig.

Mika Abdella - Emma de Jane Austen.

Sarocha Chankimha - When you love a dog de M. H. Clark.

Francesca Ragazzi - Lui! De Natalia Aspesi.