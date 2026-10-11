Libros que los invitados llevaron al desfile

Para la pasarela Primavera/Verano 2027, Alessandro Michele llamó a la colección Antibiblioteca y tomó como punto de partida el tsundoku, la práctica japonesa de comprar ejemplares y dejarlos acumularse sin haberlos leído.
Naomi Watts - Jane Eyre de Charlotte Brontë.
Anna Wintour - Llevó Orgullo y prejuicio de Jane Austen.
Colman Domingo - Mastering the art of French cooking de Julia Child.
Alexander Skarsgard - Isländska sagor, una colección de cuentos islandeses.
Clairo - Covert joy de Clarice Lispector.
Cynthia Erivo - Giovanni´s room de James Baldwin.
Josh Heuston - Australie de Marie-Pauline Desset.
Zoey Deutch - The Sixth Extinction de Elizabeth Kolbert.
Lorenzo Zurzolo - Ragazzi di vita de Pier Paolo Pasolini.
Joe Alwyn - James y el melocotón gigante de Roald Dahl.
Jeff Satur - Manifest: dive deeper de Roxie Nafousi.
Samara Weaving - Evenings and weekends de Oisín McKenna.
Kun - House of Music de Peter Doig.
Mika Abdella - Emma de Jane Austen.
Sarocha Chankimha - When you love a dog de M. H. Clark.
Francesca Ragazzi - Lui! De Natalia Aspesi.