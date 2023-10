Los Ángeles Azules vivieron una noche de preocupación el pasado 13 de octubre cuando se encontraban ofreciendo un espectáculo en Ciudad Juárez, luego de que uno de sus integrantes, Elías Mejía Jr., cayera en una zanja con una profundidad de dos metros y medio aproximadamente, lo que le causó múltiples fracturas en las costillas y el desequilibrio del eje ocular, por lo que su padre asegura que, en este momento, el músico ve doble.

La agrupación originaria de Iztapalapa anunciaba con entusiasmo en sus redes sociales el recital que ofrecería en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, pues se trató de un magno evento en el que contó con el acompañamiento de la Orquesta de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que comenzó a las 17:00 horas y terminó pasada la medianoche, sin embargo, los músicos no se imaginaban que uno de sus integrantes sufriría un accidente que lo llevaría a ser hospitalizado de urgencia.

Cinco días después del incidente, el doctor Elías Mejía, líder de Los Ángeles Azules, habló con Venga la alegría sobre el trago amargo que vivió al ver a su hijo Elías inconsciente y con graves lesiones cuando fue trasladado del estadio donde estaban tocando hasta el hospital, pues por la seriedad de la caída llegó a creer que el joven podría haber perdido la vida.

“Diosito fue muy grande porque no me lo quitó, yo estaba seguro que era un tema de edema cerebral porque el golpe fue tremendo, no estaba consciente cuando lo llevé al hospital, no sabes... Como médico, yo le pedí a Dios ‘no me lo vayas a quitar’, porque sí sentí horrible verlo ahí abajo, todo lastimado”, dijo el músico.

Dio detalles de cómo sucedió el accidente, pues recordó que entre el trayecto al escenario y el camerino había una fosa de profundidad de dos metros y medio de altura, que no contaba con ningún tipo de señalamiento o advertencia para que las personas tuvieran cuidado de no acercarse demasiado; por ello, cuando Elías Jr. fue al baño tuvo en infortunio de caer en la misma. “Esa fosa estaba por los baños y no pusieron protección. Dice (su hijo) que estaba bien difícil para abrir. Cuando abrió la puerta y dio el jalón se resbaló”, detalla Mejía.

De hecho, no se percataron de la caída de Elías Jr. sino hasta que percibieron que estaba quejándose por el severo dolor que sufrió. El incidente le produjo cuatro fracturas en las costillas, lo que le estaba impidiendo respirar. También se destrozó una de sus clavículas, por lo que le tuvieron que injertar hueso y una placa de titanio de nueva generación. Del mismo modo, presenta problemas de visión, luego de que desestabilizara el equilibrio de su eje ocular.

En el momento de la entrevista, el músico contó al matutino que estaba a la espera de que el parte médico de su hijo lo diera de alta, para que pudiera ser trasladado a la Ciudad de México, donde continuará su proceso de recuperación. “Estoy en la espera de traérmelo a México para seguir con el tratamiento y todo. Ya está más estable, pero viene con lesiones todavía”, señaló.