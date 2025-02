El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón sigue dando de qué hablar, la ahora actriz Olivia Collins, quien es amiga de la costarricense, hace un fuerte señalamiento en contra de la viuda de Julián Figueroa, dando a entender que ella tuvo que ver en el deceso del cantautor.

La pregunta sobre si creía que Imelda había tenido que ver con la muerte de su esposo, Collins hizo un gesto que daba entender que debía callar, pero expresó: “Es un tema difícil amigos, es algo muy delicado. Si Imelda no reflexiona Maribel tiene todo (pruebas), mi amiga no dio el paso en falso y sí está viendo por José Julián, sí lo adora y lo ama, es una excelente abuela, madre, amiga, compañera, todo; conocen a Maribel no pueden decir que tiene un peligro con José Julián, tiene un peligro con Imelda aunque sea la mamá”.

También declaró que Imelda nunca fue una presencia grata en la familia de Julián, pero Maribel respetó la decisión de su hijo en la elección de su pareja, aunque esta siempre fue un problema, incluso Olivia la culpó de que Figueroa no pudiera salir de sus adicciones porque piensa que no le convenía que él estuviera bien.

La actriz señaló que los problemas de comportamiento de Imelda se venían dando desde hace mucho tiempo, pero que Maribel no había querido tomar la decisión de proceder legalmente porque no se sentía capaz de hacerlo, pero a ella le consta que la joven madre sí tenía problemas con las drogas y el alcohol. “Yo lo sé, lo vi, (me lo guardé) porque cómo voy a decir algo si mi amiga está sufriendo, estaba en una casa llena de tensión, llena de problemas y preocupación, entonces no es mi tema. Pero desde hace mucho tiempo yo le dije a Maribel que lo tenía qué hacer, como madre sé, a mí también me quitaron a mis hijas, pero injustamente, pero aguanté”, declaró.

Para Collins las palabras de Imelda, donde le pide de madre a madre a Maribel Guardia que le devuelva a su hijo, son solo un intento de salir adelante del escándalo, porque según sus palabras, cuando tuvo al niño a su lado no lo cuidaba como debía. “Es que no entiende que no se lo está quitando. ¿Es que no tiene inteligencia? Ella sabe perfectamente que está mal. Lo sabes, Imelda. Está vendiendo su circo y está feliz haciendo todas estas entrevistas y hablando, no es cierto que extrañe al niño… No defiendas lo indefendible, Imelda; Maribel está perfectamente con la ley”, considera.