Liliana Lago, violentada por Cuauhtémoc Blanco

Tras la relación que mantuvo con Cuauhtémoc Blanco, Liliana Lago, conocida como “La Nacha Plus”, fue cuestionada sobre la demanda por violencia sexual que tiene su exmarido y exfubolista, por lo que ella habría confirmado que también sufrió maltrato por parte del papá de su hija.

Lago confesó que se ha callado muchas cosas por su hija, pero sabe que hay situaciones que no están bien. “Hay situaciones que son maltrato, muchas cosas que por respeto a mi hija no las voy a mencionar, hay cosas que no están bien”, dijo la exmodelo.

En su conversación en el canal de Youtube de Michelle Rubalcava, Liliana señaló que desconocía las acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco, pero sorprendió al revelar que se sentía un tanto responsable. “Me siento un tanto responsable de esta situación en la que todos callamos y todos hacemos que no pasan cosas cuando están pasando cosas, desconozco esa situación”, explicó.

Al ser cuestionada directamente si sufrió maltrato, Liliana Lago se limitó a decir que hay cosas que vivió que se consideran como violencia: “Conozco mi situación, sé desde dónde se manejan muchas cosas, que también nos hemos callado las personas que hemos estado de este lado”.

Ante la insistencia de los medios, Liliana Lago confirmó que ya no tiene relación alguna con el exfutbolista. “Yo hace mucho tiempo que perdí contacto con este señor, así que no estoy muy enterada, son cosas súper delicadas”, señaló.