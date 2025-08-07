Lilo & Stitch llega a Disney Plus

La nueva versión de Lilo & Stitch llegará pronto a Disney Plus para quienes no tuvieron la oportunidad de verla en cines o que desean verla nuevamente desde la comodidad de su hogar.

Después de su paso por las salas de cine, el live action de la película animada de 2002 ha sido considerada como una de las más taquilleras de este 2025. Tan solo en Estados Unidos recaudó 416.2 millones de dólares.

A través de un nuevo póster, se anunció que la película llegará a Disney Plus el próximo 3 de septiembre, como parte de los estrenos de la temporada de otoño. Esta cinta ha sido mayormente aplaudida por su fidelidad a la animación original. También ha destacado por la elección del elenco, las locaciones, su música y la adaptación de la historia.

Disney Plus tomó en serio el mensaje principal de la película: “Ohana significa familia”. Por esta razón, Maia Kealoha fue elegida para interpretar a Lilo y Sydney Agudong a Nani. Ambas actrices son originarias de Hawai, al igual que los personajes en la versión animada.

Otros actores que participaron en la adaptación son Chris Sanders (Stitch); Billy Magnussen (Pleakley); Zach Galifianakis (Jumba); Kaipo Dudoit (David); Courtney B. Vance (Cobra Bubbles); Tia Carrere (Sra. Kekoa), y Hannah Waddingham (Gran Concejal).